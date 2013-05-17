В аеропорту «Черкаси» виявили порушення на 0,74 млн грн

Фахівці Держфінінспекції в Черкаській області під час ревізії у квітні-травні виявили фінансові порушення на комунальному підприємстві «Аеропорт Черкаси» Черкаської облради на загальну суму 739 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Держфінінспекції в Черкаській області, зокрема, ревізія виявила за два останні роки фінансові порушення, що призвели до недоотримання фінансових ресурсів, на суму 300,7 тис. грн; операції, що призвели до втрат на суму 27,5 тис. грн, операції, проведені з порушенням законодавства, що не призвели до втрат, на суму 325,1 тис. грн, а також інші порушення фінансової дисципліни на суму 86,7 тис. грн.

Під час проведення перевірки фінінспектори з'ясували, що фінансові порушення у сумі 286,6 тис. грн були допущені внаслідок неперерахування до обласного бюджету належної йому частки за оренду нерухомого майна. Крім того, за наявності простроченої кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 2 млн грн підприємство здійснювало першочергові витрати на придбання пально-мастильних матеріалів на загальну суму 169 тис. грн, чим порушено Кодекс законів про працю та Закон «Про оплату праці».

Також, під час ревізії встановлено, що КП «Аеропорт Черкаси» закуповувало бензин за завищеними цінами з порушенням чинного законодавства. Внаслідок цього порушення установі завдано збитків на загальну суму майже 20 тис. грн. За вчинення адміністративних правопорушень на посадових осіб КП «Аеропорт Черкаси» складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Матеріали ревізії передано до УДСБЕЗ УМВС в Черкаській області. Про результати ревізії поінформовано прокуратуру Черкаської області та Черкаську облраду.