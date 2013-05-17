«Луганськтепловоз» поставить «Укрзалізниці» електровозів на 12 млрд грн

Найбільший в Україні виробник локомотивів «Луганськтепловоз» до 2017 року поставить Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 300 вантажних електровозів постійного і змінного струму на суму близько 12 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі «Луганськтепловозу».

Як сказано в повідомленні, підконтрольний російському "Трансмашхолдингу" український завод та "Укрзалізниця" вже підписали протокол на поставку цієї техніки.

Згідно з повідомленням, заступник генерального директора "Укрзалізниці" Микола Сергієнко заявив, що як джерело оплати замовлення, вочевидь, буде використана лізингова система фінансування. Тендер на надання цих послуг вже оголошений.

За його словами, випуск електровозів почнеться вже цього року, а в 2015 році завод вийде на виробничу потужність 100 електровозів (200 секцій) на рік.

«Важливим моментом є те, що експлуатаційна та ремонтна інфраструктура «Укрзалізниці» адаптована до роботи з саме такими локомотивами. Крім того, на базі депо «Ясинувата» створюється сервісний центр з обслуговування цих електровозів», - передає прес-служба слова Сергієнка.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року «Укрзалізниця» підписала угоду з російським «Трансмашхолдингом» про придбання 300 вантажних електровозів протягом 2012-2016 років, але договір так і не був реалізований.

Довідка УНІАН. «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропотягів постійного і змінного струму, дизель-потягів.

76% акцій підприємства належить російській компанії «Трансмашхолдинг» - лідеру на ринку транспортного машинобудування Росії.

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