Міністерство підрахувало, що морська галузь потребує 25 млрд грн інвестицій

Для збільшення конкурентоспроможності морської галузі України до рівня, який би відповідав світовим стандартам, необхідно 25 млрд грн інвестицій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на заступника міністра Дмитра Демидовича.

"Для того, щоб морська галузь підняла свою конкурентоспроможність і відповідала світовим стандартам: достатнім глибинам, прийому суден великої вантажопідйомності тощо, необхідно, щонайменше, млрд грн. інвестицій у найближчі роки", - цитує прес-служба заступника міністра.

Водночас Демидович вважає, що реформування морської галузі створить належні умови для подальшого конкурентоспроможного розвитку.

«Зараз час грає проти нас. Україна втрачає свою конкурентоспроможність як держава, що має вихід до моря. І це відбивається на вантажопотоці, і на цьому комплексі проблем, які існують. Тому, якщо ми не реалізуємо реформу зараз, через 10 років замість портів можуть бути пляжі», - передає прес-служба слова Демидовича. Він також зазначив, що експорт і імпорт для державних портів - це внутрішнє споживання, при цьому розвивати порти можна тільки транзитом, тому необхідно піднімати конкурентоспроможність держави, щоб збільшити обсяги транзиту.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України почало процедуру реорганізації державних підприємств морського транспорту і утворення Адміністрації морських портів України. Реорганізація торкнеться 20 підприємств морського транспорту України - 18 морських портів, ДП «Дельта-лоцман» і Керченської поромної переправи.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури №163 від 19 березня, Адміністрація морських портів України є правонаступником державних підприємств, що реорганізуються, в частині майна, має права і обов'язки відповідно до розділових балансів.

Також наказом створена комісія з реорганізації державних підприємств морського транспорту, до складу якої увійшли керівники і фахівці підприємств, що реорганізуються, а також лідери їх профспілкових організацій. Затверджено низку заходів із забезпечення реорганізації державних підприємств шляхом виділення стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав і обов'язків по відношенню до них згідно з розділовими балансами.

18 державних морських портів України за підсумками 2012 року переробили 109 млн тонн вантажів, зокрема 33,5 млн тонн транзитних.