«Укрзалізниця» провела підготовчі роботи з будівництва Бескидського тунелю

«Укрзалізниця» в січні-березні 2013 року провела підготовчі роботи з будівництва Бескидського тунелю, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, залізничники влаштували земляне полотно для вкладання під'їзної колії, укріпили залізобетонними плитами проїжджі частини тимчасових автомобільних доріг, проклали водопропускні труби під автодорогами, укріпили русло річки Опір і перевлаштували інженерні мережі.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Україна в рамках розвитку транспортного сполучення зі Словаччиною активізувала будівництво двоколійного Бескидського тунелю, внаслідок чого по ньому зможе рухатися вдвічі більше поїздів із вищою швидкістю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до п'ятого пан‘європейського транспортного коридору Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина-Україна-Росія.

Новий Бескидський тунель довжиною 1822 метри планується побудувати поряд із існуючим уже 125 років одноколійним, який перебуває в аварійному стані. Будівництво нового тунелю має завершитися в 2015 році.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва й облаштування Бескидського тунелю.