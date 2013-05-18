«Укрзалізниця» заявляє, що інформація про свідому затримку поїздів не відповідає дійсності

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») вважає абсолютно безпідставними та такими, що не відповідають дійсності, заяви про свідому затримку з боку Укрзалізниці 15 поїздів дальнього сполучення нібито через акції опозиційних сил, проведення яких заплановано на сьогодні, 18 травня, у Києві.

«Укрзалізниця» розцінює подібні заяви як суто політично вмотивовані, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту.

«Укрзалізниця» інформує, що практично усі поїзди (окрім окремих) прибули згідно з графіком руху. Зафіксовано окремі випадки затримок поїздів дальнього сполучення з причин, які не пов’язані з роботою залізничного транспорту. Зокрема, станом на 10.00 із затримкою прибували 4 поїзди. З них поїзд № 40 «Севастополь – Київ» був затриманий у Криму (Бахчисарайський район) на 4.25 хв. у зв’язку із проведенням пошукових робіт підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій снарядів та мін часів Великої вітчизняної війни (знайдено 8 одиниць). Після відновлення руху на перегоні залізничникам вдалося скоротити час затримки поїзда з 4.30 хв. до 1.29 хв., і станом на 09.00 поїзд №40 вже прибув до Києва. З аналогічних причин на 1 год. затримується інший поїзд з Севастополя.

Також затримано два поїзда «Ужгород – Київ» (№ 100, 82) через проведення спеціальних заходів правоохоронними органами – перевірка інформації про замінування. Поїзд №100 вже прибув до Києва – затримка склала 1 годину, поїзд № 82 – ще перебуває в дорозі, орієнтовний час затримки - до 4 год.

Електропоїзд підвищеного комфорту «Гречани – Київ» виїхав за графіком, населеність електропоїзда складає 40%. Квитки на електропоїзди підвищеного комфорту (з нумерацією на 8**) є у вільному продажу у залізничних білетних касах.

Зазначається, що система продажу квитків через сайт booking.uz.gov.ua на даний момент не здійснює продаж квитки на електропоїзди підвищеного комфорту (нумерація з 8**), що пов'язане з оптимізацією програмного забезпечення для цього типу поїздів. Оновлений сервіс їх продажу через Інтернет планується розпочати з наступного тижня.