У Білорусі громадський транспорт переведуть на "газпромівське" пальне

Білоруський громадський транспорт переведуть на газомоторне «газпромівське» пальне, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Як повідомив журналістам у Мінську перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко, це передбачено програмою уряду Білорусі і "Газпрому", яка буде реалізована найближчим часом.

«Пальне постійно дорожчає, тому «Газпром» запропонував деякі види транспорту, наприклад громадського, перевести на газомоторне пальне.

«Газпром» дав гарантії, що ціна цього пального протягом 10 років не перевищуватиме 50% від вартості дизельного пального», - зазначив Семашко.

Він підкреслив, що якщо на таке пальне буде переведено хоча б 20% білоруського парку громадського транспорту, економія для країни становитиме 175 млн дол.

«Це дуже значуща цифра, але під це потрібно створити інфраструктуру - систему заправок, сервісу», - сказав Семашко.

Він уточнив, що на перших порах паливна апаратура надходитиме до Білорусі з Росії.

«Але в програму включено пункт про те, що надалі білоруси робитимуть обладнання самі. Наприклад, на Новогрудському заводі паливної апаратури. Програма також передбачає, що Мінський автозавод частково випускатиме продукцію з уже вбудованими двигунами, розрахованими на газомоторне пальне», - пояснив перший віце-прем'єр.