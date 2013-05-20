Придніпровська залізниця ввела нові послуги у своїх потягах

Придніпровська залізниця ввела низку нових платних послуг у своїх потягах, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, пасажири можуть скористатися холодильником за 3,5 грн, мікрохвильовою піччю – за 3,5 грн і зарядити мобільний телефон або ноутбук – 5 грн за дві години.

Крім того, введено нову послугу «Експрес-передача» - тепер конверт вагою до 200 грамів можна відправити за 12 грн, передає прес-центр.

Плата за користування постіллю в купейних і плацкартних вагонах усіх категорій становить 14,5 грн, у СВ - 24,5 грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До складу підприємства входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна чисельність працівників перевищує 58 тис. осіб.