Відключення аналогового телебачення в Україні може відбутися раніше липня 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Манжосов, виступаючи на науково-практичний конференціії “Дні інформаційного суспільства - 2013”.

Він нагадав, що у міжнародній угоді "Женева 2006", якої дотримується Україна, термін відключення від аналогового телебачення і повний перехід на цифрове мовлення передбачено здійснити у липні 2015 року.

За словами Манжосова, терміни початку повного відключення аналогового телебачення сьогодні розглядаються у Нацраді.

"Але ми, звичайно, разом з індустрією, разом з усіма зацікавленими державними органами розглядаємо можливість раніше розпочати процес відключення від аналогу", - сказав він.

За словами голови Нацради, сьогодні мовники змушені ввести паралельно і аналогове, і цифрове мовлення, що збільшує їхні витрати.

Манжосов нагадав, що сьогодні 95% українців вже мають змогу дивитися 32 цифрові канали, з них 28 - загальнонаціональні та 4 - регіональні.

Головним завданням на сьогодні, за словами Манжосова, є забезпечення населення технікою, яка дозволятиме приймати цифрове мовлення.