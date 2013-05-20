Компанія «Альтком» виграла тендер на капремонт дороги Київ - Одеса

Компанія «Дорожнє будівництво «Альтком», яка входить до складу фінансово-промислової групи «Альтком», виграла тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги M05 Київ - Одеса, повідомили УНІАН у прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, цей проект фінансуватиметься за рахунок коштів кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, сума договору поки не розголошується.

«Фахівці компанії виконають капітальний ремонт 64 кілометрів траси. З 17 по 27 кілометри дорога має по три смуги руху в кожну сторону, з 27 по 87 км - по дві смуги. У рамках ремонту будуть реконструйовані і побудовані 25 штучних споруд, зокрема 9 пішохідних мостів», - розповів начальник СУ-4 «Дорожнє будівництво «Альтком» Іван Якимович.

За його словами, на цей момент на об'єкті виконуються геодезичні роботи, а також готуються майданчики для мобільних асфальтобетонних заводів та іншої техніки.

Довідка УНІАН. Фінансово-промислова група «Альтком» створена в 2000 році. Засновниками групи є Олександр Тесленко та Сергій Павлічев. Компанія займається видобутком, виготовленням і переробкою будівельної сировини і матеріалів, проектуванням, промисловим і цивільним будівництвом, а також будівництвом автодоріг. До групи входять підприємства «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Інвест-буд», «Альтком-Трансмеханізація», «Альтцем» і «Дорожнє будівництво «Альтком».

ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» спеціалізується на будівництві і реконструкції доріг, мостів і злітно-посадочних смуг.