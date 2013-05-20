«Укравтодор» відмовиться від будівництва нових доріг заради ремонту старих

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») може бути змушене відмовитися від нових масштабних проектів заради ремонту доріг загальнодержавного та місцевого значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві в понеділок заявив голова «Укравтодору» Євген Прусенко.

«Ми будемо змушені піти на непопулярні методи й відмовитися від масштабного будівництва нових об'єктів, які також потрібні нашій транспортній мережі», - заявив Прусенко, наголосивши, що необхідно терміново вжити заходів зі збереження доріг.

До того ж він зазначив, що проекти, що вже реалізовуються, завершать. Серед них автотранспортна магістраль через Дніпро, будівництво обходів міст Дніпропетровськ, Донецьк, Дунаєвці, Знам‘янка, Лубни, Рені, Сімферополь, Севастополь, села Ракошине та будівництво ділянок автодоріг за маршрутами Дніпропетровськ - Донецьк - Луганськ, Херсон - Миколаїв, Херсон - Джанкой - Сімферополь, Вінниця - Умань - Знам‘янка та інші.

Водночас голова «Укравтодору» зазначив, що продовжуватиметься співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), а також співробітництво на умовах державно-приватного партнерства. Зокрема за кошти МФО виконуються роботи на автодорогах Київ - Харків - Довжанський (на ділянках Бориспіль - Лубни і Лубни - Полтава), на автодорозі Київ - Чоп (ділянка Київ - Житомир), на автодорозі Київ - Ковель - Ягодин (підхід до Києва) та інші проекти.

Найближчим часом будівництво нових масштабних проектів, які потребують значних фінансових і трудових ресурсів, передбачається за рахунок співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями - Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄББР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розробило проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок із нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із вказаних джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році запланований у сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить понад 36 млрд грн.

Всього на фінансування "Укравтодору" в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, із них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.