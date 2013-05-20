«Укрзалізниця» заявляє, що купує дизпаливо за середньоринковими цінами

«Укрзалізниця» заявляє, що купує дизельне паливо за середньоринковими цінами, чим спростовує поширену в ЗМІ інформацію про їхнє навмисне завищення, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, закупівля палива, відбувається за цінами, що діють на день проведення закупівлі (враховуючи відстрочку платежів протягом 75 банківських днів), що не перевищує середньоринковий рівень.

Формування ціни відбувається за інформацією підрозділу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке здійснює ціновий моніторинг на ринку нафтопродуктів, уточнюється в повідомленні.

«Всі оголошення про проведення конкурсних торгів на придбання продукції для потреб залізничної галузі є загальнодоступними, публікуються на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі та в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель - Віснику державних закупівель», - повідомляють у прес-центрі.

Раніше в одному з інтернет-видань було опубліковано інформацію про те, що Держпідприємство «Укрзалізничпостач» 29 квітня за результатами тендеру уклало низку угод на постачання 206 тис. тонн дизпалива за 13500 грн/т, що за їх словами значно перевищує середньоринкові ціни.

Довідка УНІАН. Закупівлю товарів, робіт і послуг для залізничної галузі здійснює спеціально уповноважене державне підприємство «Укрзалізничпостач» на конкурсній основі відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI.