"Укравтодор" планує завершити ямковий ремонт доріг до кінця червня
Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" планує завершити ямковий ремонт доріг загального користування до кінця червня поточного року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві у понеділок начальник "Укравтодору" Євген Прусенко.
За його словами, ямковий ремонт доріг державного значення завершиться до кінця травня, а на дорогах місцевого значення - до кінця червня.
Прусенко також зазначив, що після складних погодних умов у зимовий час площа пошкоджень доріг збільшилася майже удвічі - до 4,6 млн кв м.
До того ж він звернув увагу, що станом на 20 травня виконано 98% ремонту - 2,4 млн кв м доріг державного значення і 37% - 0,5 млн кв. м – доріг місцевого значення.
Водночас керівник "Укравтодору" заявив, що для поліпшення якості доріг в Україні необхідно щорічно впродовж 10 років вкладати в автодорожню галузь від 40 до 50 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України може бути вимушене відмовитися від нових масштабних проектів заради ремонту доріг загальнодержавного і місцевого значення.
До того ж продовжуватиметься співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, а також співпраця на умовах державно-приватного партнерства.
Поліпшення якості доріг потребує збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн з 16,9 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік.
Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» у 2012 році здійснило касові витрати на загальну суму 10,139 млрд грн, з яких на дорожні роботи витрачено 6,95 млрд грн, а на оплату фінансових зобов'язань за раніше узятими кредитами - 3,1 млрд грн.