УЗ одержала позитивний експертний висновок щодо будівництва Бескидського тунелю

«Укрзалізниця» одержала експертний висновок, згідно з яким проект будівництва Бескидського тунелю відповідає всім необхідним нормам і буде направлений на затвердження Кабінету Міністрів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, близько 62% суми - 1,049 млрд грн (102 млн. євро) буде виплачено за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«За розрахунками, підтвердженими експертними організаціями, вартість проекту складатиметься з двох частин: контрактної - 102 млн. євро - за рахунок коштів кредиту ЕБРР і загальної - 620 млн. грн - за рахунок власних коштів залізниць», - повідомили в прес-центрі.

Згідно з повідомленням, на кошти, обумовлені контрактом, підрядчик – будівельна асоціація «Інтербудмонтаж - Україна», виконає роботи всередині будівельного майданчика і побудує сам тунель, а залізничники проведуть підготовчі роботи поза майданчиком. Станом на 15 травня вартість виконаних робіт за кошти залізниць України становить 31,8 млн грн, уточнили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні 2013 року «Укрзалізниця» провела частину підготовчих робіт, зокрема: облаштувала земляне полотно для укладання під'їзної колії, укріпила залізобетонними плитами проїжджі частини тимчасових автомобільних доріг, проклала водопропускні труби під автодорогами, укріпила русло річки Опір і переобладнала інженерні мережі.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель має стратегічне значення для України як одна з найжвавіших транспортних магістралей у напрямку Москва - Відень. Тунелем проходить понад 40% транзитних вантажів до Західної та Центральної Європи.

Згідно з проектом, новий тунель побудують поряд із старим, одноколійний тунелем, побудованим ще наприкінці 19-го століття. Ширина нового тунелю становитиме 10,5 м, висота - 8,46 м, довжина – 1 822 м, що на 76 метрів більше від старого тунелю. Двоколійний Бескидський тунель буде другим за довжиною в Україні після Лутугинського (Донецька залізниця).

Будівництво тунелю планується завершити в 2015 році. За розрахунками, він надасть змогу збільшити пропускну спроможність залізниці для перевезення транзитних вантажів у напрямку Західної й Центральної Європи більш ніж удвічі - з 47 до 100 потягів на добу.