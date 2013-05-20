Fitch присвоїв фінальний рейтинг «В-» п'ятирічним євробондам «Укрзалізниці»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Shortline Plc, які беруть участь в кредиті, на суму 500 млн дол. з погашенням у 2018 р. фінальний довгостроковий рейтинг в іноземній валюті «B-», йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

У повідомленні уточнюється, що Shortline Plc випустила облігації для фінансування шести п'ятирічних кредитів наступним державним українським залізничним компаніям:

Південно-Західна залізниця, Львівська залізниця, Південна залізниця, Одеська залізниця, Донецька залізниця, Придніпровська залізниця.

"Рейтинг облігацій перебуває на одному рівні з довгостроковим рейтингом «Укрзалізниці» в іноземній валюті, відображаючи думку Fitch, що ризик дефолту щодо розглянутих облігаціях та інших пріоритетних незабезпечених зобов'язань «Укрзалізниці» по суті є однаковим", - йдеться в повідомленні агентства.