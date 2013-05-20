Вілкул розповів, як за допомогою доріг підвищити ВВП

Розвиток сфери дорожнього будівництва і підвищення логістичного потенціалу України можуть підвищити ВВП країни на 5%, вважає віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єра, про це він заявив під час зустрічі з представниками міжнародних компаній, що входять до Американської торгової палати.

“Розвиток дорожньої галузі і підвищення логістичного потенціалу може підвищити ВВП України на 5%», - сказав він.

Віце-прем'єр також зазначив, що реалізація проектів з концесії доріг є одним з ключових напрямів розвитку інфраструктури України.

«Сьогодні унікальне географічне положення України та її колосальний транзитний потенціал використовується лише на чверть. Саме тому для України одним з ключових напрямів є реалізація проектів з будівництва і реконструкції доріг, зокрема використовуючи механізм концесії”, - заявив Вілкул.

Він зазначив, що інвестиції в розвиток дорожньої мережі забезпечать не лише підвищення якості доріг, а й створення логістичних центрів, хабів, точок перевалки вантажів на авіаційний, залізничний і морський транспорт.

“Усе це - реальні кроки з розвитку української економіки”, - наголосив він.

За словами Вілкула, в Європі зараз біля третини інвестицій у розвиток транспортної системи здійснюється в рамках державно-приватного партнерства. Тому уряд з механізму концесії розглядає можливість реалізації цілої серії проектів. Серед них - напрямок Краковець-Львів-Рівне, перша черга Великої кільцевої дороги навколо Києва та інші.

Віце-прем'єр також запросив провідні світові компанії, зокрема й у США, до участі в будівництві доріг, доступного житла, модернізації ЖКГ і впровадження систем електронного управління.

«Це ті напрями, які підтримує уряд України і в які в рамках державно-приватного партнерства ми запрошуємо інвесторів і провідних міжнародних експертів. Уряд готовий обговорювати проекти, що цікавлять вас, у рамках цих напрямів. Я готовий вас підтримувати, надавати аналітичну інформацію. Зокрема ви можете брати участь у проектних групах у напрямах, які вас зацікавили», - сказав Вілкул, звертаючись до інвесторів.

Нагадаємо, що 24 квітня 2013 року Олександр Вілкул представив на засіданні Кабінету Міністрів Концепцію розвитку дорожнього господарства України.

Документ передбачає: створення умов для застосування механізму державно-приватного партнерства; реформування системи управління «Укравтодору» за рахунок створення регіональних компаній, запровадження європейської системи контролю якості; реалізацію програми розвитку автомобільних доріг у 2013-2018 рр. для підвищення транзитного потенціалу, розширення мережі автомобільних доріг і нарощування ВВП тощо.

Урядом у 2013 р. буде профінансовано близько 600 об'єктів дорожньої інфраструктури. Зокрема будуть побудовані, реконструйовані та відремонтовані 1,4 тис. км доріг. Для проведення дорожніх робіт і будівництва мостів у 2013 році з держбюджету виділено 4,4 млрд грн.