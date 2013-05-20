В Україні побудують шість платних доріг
Державне агентство автомобільних доріг України готує концесійні проекти з будівництва платних доріг. Про це повідомив сьогодні під час прес-конференції глава відомства Євген Прусенко, передає ForUm.
«Державною програмою активізації економіки на 2013-2014 рр. передбачена підготовка конкурсної документації та проведення концесійних конкурсів за шістьма об'єктами. Я впевнений, що все це ми зможемо реалізувати», - повідомив він.
За словами Прусенко, йдеться про Велику Окружну дорогу навколо Києва, дорогах Рівне-Броди-Львів-Краковець, Харків-Щербаківка, Одеса-Рені, Ульянівка-Миколаїв-Херсон-Крим і Новомосковськ-Крим.
Прусенко зазначив, що ці проекти будуть готові не пізніше ніж через рік і запущені тільки в разі, якщо це буде економічно доцільно.
«Платні дороги будуватимуться поруч з альтернативними безкоштовними. Ціна може становити в рамках 30 копійок за кілометр для легкового автомобіля і до 1 грн - для вантажного», - повідомив він.
Голова «Укравтодору» наголосив, що, за попереднім аналізом, проекти потрібно запускати обов'язково. «Так, це буде в перший час навантаження на державний бюджет, однак ми і так залучаємо кредити, не маючи можливості їх виплачувати», - резюмував він.
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