В Україні побудують шість платних доріг

Державне агентство автомобільних доріг України готує концесійні проекти з будівництва платних доріг. Про це повідомив сьогодні під час прес-конференції глава відомства Євген Прусенко, передає ForUm.

«Державною програмою активізації економіки на 2013-2014 рр. передбачена підготовка конкурсної документації та проведення концесійних конкурсів за шістьма об'єктами. Я впевнений, що все це ми зможемо реалізувати», - повідомив він.

За словами Прусенко, йдеться про Велику Окружну дорогу навколо Києва, дорогах Рівне-Броди-Львів-Краковець, Харків-Щербаківка, Одеса-Рені, Ульянівка-Миколаїв-Херсон-Крим і Новомосковськ-Крим.

Прусенко зазначив, що ці проекти будуть готові не пізніше ніж через рік і запущені тільки в разі, якщо це буде економічно доцільно.

«Платні дороги будуватимуться поруч з альтернативними безкоштовними. Ціна може становити в рамках 30 копійок за кілометр для легкового автомобіля і до 1 грн - для вантажного», - повідомив він.

Голова «Укравтодору» наголосив, що, за попереднім аналізом, проекти потрібно запускати обов'язково. «Так, це буде в перший час навантаження на державний бюджет, однак ми і так залучаємо кредити, не маючи можливості їх виплачувати», - резюмував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Укравтодор" планує завершити ямковий ремонт доріг до кінця червня

«Укравтодор» відмовиться від будівництва нових доріг заради ремонту старих