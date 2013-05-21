Apple підозрюється у податкових махінаціях на мільярди доларів

Корпорація Apple підозрюється у використанні груп афілійованих компаній за межами США для уникнення виплати податку на припудок на мільярди доларів, передає «Газета.Ru» з посиланням на Associated Press.

У доповіді постійного підкомітету сенату США з розслідувань сказано, що Apple тримає за кордоном близько 102 млрд дол. зі своїх 145 млрд дол. готівкою. Наприклад, одна з афілійованих з Apple компаній, зареєстрованих в Ірландії, заробила в 2011 році 22 млрд дол., але заплатила податки лише на суму 10 млн дол.

Голова Apple Тім Кук та інші топ-менеджери корпорації запрошені на слухання у вівторок, 21 травня, на яких сенатори обговорять податкову стратегію компанії.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток Apple в другому кварталі цього фінроку, що завершився 30 березня 2013 року, становив 9,55 мільярда доларів - на 17,8% нижче, ніж за той же період роком раніше. За даними Bloomberg, це перший звіт Apple про зниження чистого прибутку за останні 10 років - з 2003 року.

У березні цього року Apple посіла перше місце в рейтингу 500 найбільш дорогих світових брендів за версією консалтингової компанії Brand Finance (BF) - її вартість оцінюється в 87,3 мільярда доларів. На другому місці знаходиться південнокорейська Samsung з вартістю бренду 58,77 мільярда доларів.