Fitch підтвердив рейтинг «Укрзалізниці»

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») на рівні «B-», а також національний довгостроковий рейтинг «BBB+(ukr)» і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «B».

Про це йдеться у прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Прогноз за довгостроковими рейтингами – «Стабільний».

«Рейтинги «Укрзалізниці» відбивають ключову роль компанії в управлінні системою залізниць в країні та її сильні юридичні, стратегічні й операційні зв'язки з урядом України, який дає схвалення щодо всіх стратегічних рішень, включаючи встановлення тарифів, інвестиції і боргове планування», - йдеться в прес-релізі агентства.

Крім того, на думку аналітиків Fitch, рейтинги також враховують складність зв'язків «Укрзалізниці» з операційними залізничними підприємствами, якими вона управляє, і умовний ризик, пов'язаний із зобов'язаннями цих підприємств.

«У випадку більш слабких зв'язків з державою, про що свідчила б зміна правового статусу або інші фактори, і що призвело б до розмивання контролю або зменшення ймовірності підтримки від держави, рейтинги будуть знижені, як і у випадку негативної рейтингової дії щодо суверенного емітента. Водночас формалізація державної підтримки «Укрзалізниці» може послужити позитивним фактором для рейтингової оцінки», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня «Укрзалізниця» провела розміщення п'ятирічних євробондів на 500 млн дол. США. Дохідність цих боргових паперів з погашенням у травні 2018 року знаходиться на рівні 9,5%. Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. Fitch присвоїв цими паперами фінальний рейтинг «В-».