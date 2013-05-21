МАУ планує цього року перевезти за маршрутом Київ-Варшава 43 тис. пасажирів

Варшава. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) планує цьогоріч перевезти за маршрутом Київ-Варшава-Київ, який вона почала здійснювати з кінця березня цього року, 43,3 тис. пасажирів.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив регіональний менеджер компанії з продажу в Центральній Європі Вацлав Краль, який брав участь у презентації компанії в посольстві України у Варшаві.

Він зазначив, що відсьогодні МАУ приєдналася до системи BSP Polska, що дозволяє їй значно спростити продаж квитків у Польщі за рахунок ширшої мережі реалізації.

За словами Краля, компанія почала працювати на польському ринку з 31 березня ц.р., замінивши на цьому маршруті збанкрутілого "АероСвіта". У квітні МАУ перевезла за цим маршрутом 4,2 тис. пасажирів, а цього місяця розраховує на 4,9 тис. осіб.

Краль зазначив, що компанія хоче довести заповнюваність літаків на маршруті Київ-Варшава-Київ до понад 90% з 69% в квітні.

Згідно з презентацією, яку має УНІАН, компанія щодня виконує по одному рейсу з Києва до Варшави і назад, продаючи квитки економ-класу за ціною від приблизно 180 до 320 доларів.

Представник компанії сказав агентству, що МАУ може розглянути збільшення кількості рейсів за маршрутом протягом кількох місяців залежно від результатів продажів, а відкриття сполучення з іншими містами Польщі та України можливе не раніше літа 2014 року.

Посол України в Польщі Маркіян Мальський, який брав участь у презентації МАУ, закликав компанію продавати квитки на свої літаки за максимально можливими низькими цінами і розширювати мережу сполучень між польськими та українськими містами.

"Україна - це не тільки напрямок для поїздок підприємців і політиків, але також країна з великим туристичним потенціалом, який зараз недостатньо використовується іноземцями. Необхідно активізувати контакти в туристичному секторі, а збільшення авіаперельотів та їх доступність звичайним громадянам сприятимуть цьому", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, минулого року МАУ перевезла 2,8 млн пасажирів, що більш ніж на третину перевищує показники 2011 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Міжнародні авіалінії України», створена в 1992 році, - одна з провідних українських авіакомпаній.

Авіакомпанія сполучає Україну з 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу.

МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Флот МАУ складається з більш ніж 30 літаків, 24 з яких належать компанії (більшість - середньомагістральні Boeing 737), а ще 7 перебувають у лізингу.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.