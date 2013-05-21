МАУ цього року планує збільшити перевезення на третину - до 3,6 млн пасажирів

Варшава. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує цього року перевезти 3,630 млн пасажирів, що на близько 800 тис., або 30% більше, ніж торік.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив регіональний менеджер компанії з продажу в Центральній Європі Вацлав Краль, який брав участь у презентації компанії в посольстві України у Варшаві.

Він зазначив, що компанія останніми місяцями дуже інтенсивно розвивається, додавши, що МАУ отримала право виконувати близько 90% маршрутів, які раніше реалізувала компанія "Аеросвіт".

За його даними, завдяки цьому компанія збільшила кількість реалізованих напрямків наполовину, що також суттєво вплинуло на пасажиропотік.

Краль повідомив, що в квітні цього року МАУ перевезла майже 250 тис. пасажирів, що в 1,7 разу більше, ніж в аналогічному місяці минулого року.

Він додав, що у травні компанія розраховує збільшити заповнюваність літаків до близько 80% з 74% в квітні.

Як повідомляв УНІАН, минулого року МАУ перевезла 2,8 млн пасажирів, що на третину більше, ніж у попередньому році. Загальна кількість пасажирів, перевезених українськими авіакомпаніями, збільшилася в 2012 році на 8% - до 8,1 млн осіб.

Довідка УНІАН. 100% акцій створеної в 1992 році авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» перебувають у приватній власності. Флот МАУ складається з понад 30 літаків, 24 з яких належать компанії (більшість середньомагістральних Boeing 737), а ще 7 перебувають у лізингу.

Авіакомпанія сполучає Україну з 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу.

МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».