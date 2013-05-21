Експорт послуг зв'язку та IT України у 1-му кварталі зріс на 33,8%

Обсяг експорту послуг у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг України у 1-му кварталі 2013 року зріс порівняно з 1-м кварталом 2012 року на 33,8% і становив 308,6 млн дол.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Обсяг імпорту послуг у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг за звітний період зріс на 24,4% - до майже 107 млн дол. Частка експорту послуг зв'язку в загальному експорті послуг України у 1 кварталі 2013 року становила 9,4%, імпорту - 7 , 4%.

Довідка УНІАН. Згідно з оцінками Держстату, експорт послуг зв'язку України за 2012 рік знизився порівняно з 2011 роком на 3% і становив понад 355,9 млн дол. Імпорт послуг зв'язку за 2012 рік зріс на 4,6% - до майже 151 млн дол. Частка експорту послуг зв'язку в загальному експорті послуг України в 2012 року становила 2,6%, імпорту - 2,3%.

Експорт комп'ютерних послуг України за 2012 рік зріс порівняно з 2011 роком на 49,3% і становив понад 794,4 млн дол. Імпорт комп'ютерних послуг за цей же період зріс на 22,4% і становив понад 296,6 млн дол. Частка експорту комп'ютерних послуг у загальному експорті послуг України в 2012 року становила 5,9%, імпорту - 4,4%.