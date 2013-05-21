Аеропорт «Київ» (Жуляни) за 4 місяці збільшив пасажиропотік на 89%

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) у січні-квітні цього року збільшив пасажиропотік порівняно з січнем-квітнем 2012 року на 89% - до 450 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, за 4 місяці аеропорт збільшив кількість прийнятих і відправлених рейсів порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 18% - до 10,848 тис.

Водночас пасажиропотік всередині країни в січні-квітні збільшився у 19 разів - до 137,5 тис. пасажирів, а в міжнародному сполученні - у 2,2 разу, до 316,4 тис. пасажирів.

"З інвестуванням держави і приватних структур, а також інтересом зарубіжних авіакомпаній до аеропорту, зросли і якісні показники", - зазначили в прес-службі аеропорту.

За даними аеропорту, найпопулярнішими напрямками за 4 місяці в міжнародному напрямку були Москва, Мілан (Бергамо) та Дортмунд. У внутрішньому сполученні найбільш затребуваними напрямками були Сімферополь, Донецьк та Одеса.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» за січень-березень 2013 року збільшив пасажиропотік в 3 рази - до 311,2 тис. осіб з 108 тис. за аналогічний період минулого року.

Загальна кількість рейсів за перший квартал цього року збільшилася більш ніж в 2 рази - до 7,5 тис. з 3,4 тис. у січні-березні 2012 року.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт та авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу «А» загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн, у тому числі вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.