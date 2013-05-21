Перевізникам рекомендують уникати проїзду по території Румунії - з 23 травня там акція протесту

Міністерство інфраструктури України рекомендує перевізникам уникати транзитного проїзду через територію Румунії у зв'язку з акцією протесту, яка розпочнеться в країні з 23 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на Посольство України в Румунії.

Згідно з повідомленням, акція протесту викликана вимогами румунських перевізників змінити деякі положення чинного законодавства, і продовжиться, за попередніми прогнозами, близько двох тижнів.

Також передбачається, що румунські перевізники повністю зупинять свою діяльність і блокуватимуть в'їзд будь-яких вантажівок до великих міст по всій території Румунії.

Водночас румунські перевізники в особі Національної дорожньої конфедерації попередили про початок акцій протесту заздалегідь.