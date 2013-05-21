Держадміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до 2017 року оновить локомотивний парк з використанням лізингових схем. Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», відомство, використовуючи лізингові схеми, закупить 300 вантажних електровозів у найбільшого в Україні виробника локомотивів «Луганськтепловоза».

Згідно з повідомленням, тендер на надання лізингових послуг вже оголошений, його вартість становитиме 12 млрд грн.

«Луганськтепловоз», перебуваючи у власності компанії «Трансмашхолдинг», залишається заводом, який працює на українську економіку, поповнює податковими відрахуваннями бюджет регіону і країни, надає робочі місця кільком тисячам громадян України», - пояснив вибір постачальника заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола Сергієнко на нараді.

Крім представників «Укрзалізниці» і «Луганськтепловозу», у нараді взяли участь керівники близько 15 провідних українських підприємств транспортного машинобудування, таких як заводи «Трансмаш» (Луганськ), «Електроважмаш» (Харків), «МДС» (Дніпропетровськ), «СЕМЗ» (Сміла), «Хартрон-Експрес» (Харків) та інші.

Під час купівлі електровозів передбачено досягнення максимально допустимої локалізації виробництва електровозних систем, вузлів і агрегатів на українських підприємствах, повідомляє прес-центр.

«Пропозиція «Укрзалізниці» про виготовлення електровозів постійного і змінного струму із забезпеченням складального виробництва комплектуючими деталями українського виробника, тобто локалізацією на підприємствах України випуску основних електровозних систем, вузлів і агрегатів, ретельно опрацьована усіма головними фахівцями заводу», - передає прес-центр слова заступника технічного директора ВАТ «Луганськтепловоз» Валерія Догадіна.

За словами Догадіна, «Луганськтепловоз» планує встановлення нового обладнання для виконання цього замовлення.

«Для реалізації проекту на заводі планують встановити нове сучасне обладнання. Представники можливих заводів-постачальників повідомили про готовність до участі в процесі виготовлення зазначеної партії локомотивів для «Укрзалізниці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, підконтрольний російському "Трансмашхолдингу" український завод «Луганськтепловоз» і "Укрзалізниця" вже підписали протокол на поставку цієї техніки.

Випуск електровозів почнеться вже цього року, а в 2015 році завод вийде на виробничу потужність 100 електровозів (200 секцій) на рік.

Довідка УНІАН. «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропотягів постійного і змінного струму, дизель-потягів.