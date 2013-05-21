МТС увійшов до ТОП-10 найбільших телеком-брендів світу з вартістю 10,6 млрд дол.

Бренд «МТС» (належить ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія, володіє українським оператором «МТС Україна») вшосте увійшов до рейтингу 100 лідируючих світових брендів BRANDZ, який формує провідне міжнародне дослідницьке агентство Millward Brown Optimor. Про це УНІАН повідомили в прес- службі компанії.

За оцінкою агентства, вартість бренду зросла за 2012 рік на 11,2% і становила 10,63 млрд дол.

«МТС» - єдиний російський телекомунікаційний бренд, який увійшов до рейтингу BRANDZ-2013. МТС також посідає дев'яте місце в десятці лідируючих за вартістю бренду світових телекомунікаційних компаній, за версією Millward Brown. У загальному рейтингу топ-100 лідируючих світових брендів МТС за рік піднялася на два пункти і посіла 83 місце.

Як вважає віце-президент Millward Brown Optimor по Євразії Анастасія Куровська, МТС зробив ставку на просування і монетизацію передачі даних і виграв, досягнувши відчутних позитивних результатів: зокрема «бренд МТС перемістився у свідомості споживачів з категорії хороших, але дорогих брендів, у категорію брендів, ціна на послуги яких цілком виправдана». На збільшення вартості бренду компанії також вплинули поліпшення фінансових показників групи, покупка компанією частки в «МТС-Банку» і розширення у зв'язку з цим сфери впливу і компанії, і бренду.

У 2008 році МТС стала першою в історії рейтингу російською компанією, що потрапила до списку ста найбільш цінних світових брендів BRANDZ. Тоді вартість бренду МТС оцінювалася в 8,1 млрд дол. Третій рік поспіль у рейтинг BRANDZ, крім МТС, потрапляє лише один російський бренд - «Сбербанк Росії».

Вартість бренду в рейтингу BRANDZ ™ враховує прогнозні доходи компанії, які генерує бренд, і його поточні ринкові позиції, які визначають на основі дослідження думок споживачів. Укладачі рейтингу досліджують понад 50 тисяч брендів і опитують понад мільйон споживачів по всьому світу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (МТС) є провідним телекомунікаційним оператором у Росії і країнах СНД. Консолідована абонентська база компанії без урахування абонентської бази «МТС Білорусь» становить близько 100 мільйонів абонентів. МТС та її дочірні компанії надають послуги в стандарті GSM у всіх регіонах Росії, а також у Вірменії, Білорусі, Україні та Туркменістані.

«МТС Україна», 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (МТС, Росія), надає послуги в стандарті GSM і CDMA-450, компанія обслуговує майже 20,5 млн абонентів. Дохід «МТС Україна» за 2012 рік становив 9,677 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2011 році. Чистий прибуток «МТС Україна» у 2012 році зросла на 72% - до 1,983 млрд грн.