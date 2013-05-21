Інтернет Асоціація України вимагає пояснити, навіщо МВС додаткове обладнання

Інтернет Асоціація України (ІнАУ) вимагає обгрунтування необхідності ухвалення законопроекту, розробленого МВС, яким ініціюється внесення змін Закон України «Про телекомунікації» в частині встановлення операторами телекомунікацій обладнання для здійснення оперативно-розшукових заходів.

Про це йдеться у відкритому листі ІнАУ до голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайлу Бродському.

У листі наголошується, що, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ініційовані МВС зміни є по суті регуляторними. Зокрема розробленим МВС законопроектом передбачається обов'язок операторів телекомунікацій за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби (необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, проведення негласних слідчих (розшукових) дій та забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг тощо) і забезпечувати функціонування цих коштів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, і тимчасовому доступу до зазначеної інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

У ІнАУ констатують: тобто положеннями законопроекту встановлюється додаткове навантаження на суб'єктів господарювання, оскільки в разі його впровадження більшість витрат лягає на операторів, як в частині видатків ресурсів і часу щодо організації тимчасового доступу співробітників правоохоронних органів, так і фінансових витрат щодо організації тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Враховуючи, що цей законопроект «має ознаки регуляторного акта», і тому, на думку ІнАУ, вимагає «докази його необхідності, підтвердження забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави, економічного ефекту, від впровадження регуляторного на тлі соціальних явищ».

ІнАУ просить керівника Держпідприємництва сприяння щодо виконання розробником розглянутого законопроекту, як регуляторного акта, процедур, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Як вважають в ІнАУ, повинні бути дотримані принципи державної регуляторної політики, зокрема обгрунтовано необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми, визначено відповідність форм та рівня державного регулювання з урахуванням всіх прийнятних альтернатив, забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави й ін.

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