Єврокомісія надасть 37 млн євро на боротьбу з піратством в Африці

Брюссель. Європейська комісія надасть 37 млн євро на боротьбу з піратством у Східній та Південній Африці.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

Гроші будуть надані через програму сприяння регіональній морській безпеці.

Прес-служба Єврокомісії зазначає, що за останнє десятиріччя рівень морської небезпеки у морських водах регіону став найвищим у світі.

ЄС перебуває в регіоні постійно з 2008 року, охороняючи морські судна від нападів. Результатом цього вже стало зменшення нападів з 299 в 2011 році до 111 – в 2012 році.

“Нова європейська підтримка є кроком вперед у боротьбі проти піратства, оскільки демонструє зобов’язання ЄС боротися з цією комплексною проблемою”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань розвитку Андріс Пібалгс.

Нова програма має сприяти розвитку юридичної та судової системи в країнах регіону для кращого забезпечення арешту та передачі піратів.

Крім того, частину коштів планується витратити на тренінги представників органів влади для виявлення руху коштів, отриманих внаслідок піратських дій.