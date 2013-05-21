Авіакомпанія «МАУ» з 21 травня розпочала польоти за маршрутом Київ - Нижньовартовськ

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 21 травня розпочала виконувати прямі регулярні рейси за маршрутом Київ - Нижньовартовськ (Росія), повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, нові прямі регулярні рейси за маршрутом Київ - Нижньовартовськ виконуватимуться двічі на тиждень, щовівторка і щоп'ятниці. Рейс у зворотному напрямку виконуватиметься також двічі на тиждень - щосереди і щосуботи. Водночас, починаючи з 8 червня, додадуться рейси Київ-Нижньовартовськ щосуботи, із зворотнім вильотом в неділю, а також з 23 червня рейси з Києва - щочетверга і щонеділі, зі зворотнім вильотом у п'ятницю і понеділок.

Нові рейси виконуватимуться на сучасних літаках Boeing-737 і Embraer-190 із двома класами обслуговування - «бізнес» і «економ».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.

Флот МАУ має 21 літак Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Авіакомпанія здійснює рейси до столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.