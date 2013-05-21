AirBaltic розпочала виконувати літні рейси за маршрутом Одеса-Рига

Латвійський авіаперевізник AirBaltic з 19 травня розпочав виконувати літні рейси за маршрутом Одеса-Рига. Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, у травні-червні латвійський авіаперевізник виконуватиме два рейси на тиждень. До того ж на початку липня частоту буде доведено до 4 польотів на тиждень.

Рейси виконуватимуться на літаках Bombardier Q400.

Довідка УНІАН. AirBaltic – гібридна авіакомпанія, яка поєднує в собі практики традиційних мережевих авіакомпаній і лоукост-перевізників. Базується у Міжнародному аеропорту «Рига». Зараз AirBaltic обслуговує понад 50 пунктів призначення. Через транзитний вузол у Ризі AirBaltic пропонує зручні польоти у рамках мережі, яка охоплює Європу, Скандинавію, Росію, СНД і Близький Схід.

У 2012 році авіакомпанія перевезла понад 3 млн пасажирів. Повітряний флот AirBaltic складається з 28 літаків: 5 - Boeing 737-500s, 9 - Boeing 737-300, 6 - Fokker-50s і 8 - Bombardier Q400 NextGen.