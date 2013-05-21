S&P підвищив довгостроковий рейтинг «Укрзалізниці»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий корпоративний рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до рівня «В» з «В-», однак прогноз за рейтингом "негативний". Про це йдеться в прес-релізі агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«Покращення рейтингів продиктовано підвищенням ліквідності «Укрзалізниці» у зв'язку з випуском 5-річних облігацій на суму 500 млн дол. Ми також очікуємо, що українські залізниці покажуть помірне зростання у 2013 році і досягнуть показника операційного прибутку на рівні 2012 року», - зазначають в S&P.

Аналітики агентства також вважають, що компанія навряд чи змінить свою політику щодо виплати дивідендів і капітальних інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») на рівні «B-», а також національний довгостроковий рейтинг «BBB + (ukr)» і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «B».

У середині березня «Укрзалізниця» провела розміщення п'ятирічних євробондів на 500 млн дол. Прибутковість цих боргових паперів з погашенням у травні 2018 знаходиться на рівні 9,5%.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank.

У квітні Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд дол. США з прибутковістю 7,5%. Fitch присвоїв паперів фінальний рейтинг «В-».