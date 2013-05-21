Туроператор «Join Up!» спростовує інформацію про фінансову неспроможність підприємства і неможливість обслуговувати наявні контракти. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор компанії «Join Up!» Юрій Альба.

«У нас боргів немає. Я можу сказати, що тільки за підписання контракту з провідною готельною мережею «Метис» ми заплатили наперед неповоротний депозит на 5 років близько 1 млн євро. Я хочу сказати, що у компанії вистачає капіталу», - сказав Альба.

До того ж він відзначив, що на фінансовий стан і здатність виконувати свої зобов'язання не впливають навіть недобросовісні дії конкурентів, а саме кібератаки на сервери компанії.

«Усі наші туристи вилітають за заброньованими турами без проблем. Зараз ми працюємо в ручному режимі з обробки всіх документів і робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити нормальну роботу електронної системи», - сказав Альба.

За даними гендиректора, «Join up!» з початку цього року відправила 77 тис. туристів, що на 2 тис. більше порівняно з аналогічним показником 2012 року (75 тис. туристів).

Довідка УНІАН. Група туристичних компаній «Join UP!» об'єднує кілька структур. Серед них - багатопрофільний туристичний оператор «Join UP!», що працює з 2009 року, авіакаси «ACS Ukraine», франчайзінгова мережа турагентств із 50 офісів по всій Україні, єдина система пошуку і бронювання турів операторів України.

Представництва туроператора відкриті в Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Кишиневі.

У 2013 році туроператор запустив два нові напрямки – Грецію і Туніс.