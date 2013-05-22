«Укрзалізниця» спрямує гроші від євробондів на капінвестиції і рефінансування кредитів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») направить 500 млн дол., отриманих від розміщення п'ятирічних євробондів, на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування короткострокового кредитного портфеля, повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, станом на 22 травня завершено усі операції в рамках дебютного випуску цих боргових паперів і кошти отримані у повному розмірі.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня ц.р. «Укрзалізниця» провела розміщення п'ятирічних євробондів на 500 млн дол. США. Прибутковість цих боргових паперів з погашенням у травні 2018 року перебуває на рівні 9,5%.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank.

Прес-центр «Укрзалізниці» звертає увагу, що цей випуск єврооблігацій є одним з перших залучень коштів великими держпідприємствами.

«Це перше з 2004 року запозичення України, здійснене державним корпоративним емітентом без державної гарантії, що свідчить про високий рівень довіри західних інвесторів до «Укрзалізниці»», - зазначається у прес-релізі.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий корпоративний рейтинг «Укрзалізниці» до рівня «В» з «В-» у зв'язку з підвищенням ліквідності після випуску євробондів. А днем раніше Fitch Ratings присвоїло цьому випуску облігацій довгостроковий рейтинг на рівні «B-».