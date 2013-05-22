Харківська міськрада додатково виділила 123 млн грн на ремонт доріг

Харківська міськрада додатково виділила 123 млн грн на утримання, поточний, капітальний ремонт і реконструкцію вулично-дорожньої мережі міста і внутрішньоквартальних доріг цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні зміни до бюджету міста внесли депутати Харківської міської ради на сесії в середу, 22 травня.

Крім того, на придбання техніки, механізмів і обладнання для комунальних підприємств міста витрати збільшено на 37,7 млн грн.

На погашення кредиторської заборгованості минулих років за придбані товари і надані послуги, а також виконані роботи з поточного і капітального ремонту спрямують 43,3 млн грн. На капітальний ремонт і реконструкцію трамвайних ліній і контактної мережі, переїздів, технічних засобів організації дорожнього руху передбачено виділити 21 млн грн. На утримання і реконструкцію КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького» витрати на поточний рік зростуть на 22,5 млн грн.

Також депутати передбачили збільшення витрат на проектні роботи майбутніх періодів, а також на будівництво і реконструкцію інженерних мереж у сумі 9,1 млн грн. Крім цього, заплановані витрати на надання фінансової підтримки на виплату заробітної плати й придбання паливно-мастильних матеріалів для підприємств міського електротранспорту на суму 5,6 млн грн, матеріальної допомоги на лікування професійних захворювань медичним працівникам - 2 млн грн, проведення свята «Випускник-2013» - 1,2 млн грн.

За словами заступника мера – директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешевої, внесення змін до бюджету Харкова на 2013 рік обумовлено отриманням субвенцій у сумі 16 млн грн із обласного бюджету (за ці гроші проведуть реконструкцію та будівництво комплексу транспортних споруд по пр. 50-річчя СРСР і притулку міського Центру утримання бездомних тварин).

Крім того, міськрада перерозподілила 272,9 млн грн, які вивільнилися у зв'язку з реструктуризацією боргу міста за придбаний до Євро-2012 міський транспорт і за рахунок залишку коштів на 1 січня 2013 року з фонду навколишнього природного середовища.

«Збільшення прибуткової та витратної частин бюджету – це результат нашої роботи щодо відстрочення позикових коштів, які було отримано на Євро-2012, а саме - на придбання електротранспорту. З урахуванням сталої платоспроможності ми добилися того, щоб «Укрексімбанк» пішов назустріч місту Харкову. Тепер ми маємо реальну можливість направити кошти, які були зарезервовані для погашення позикових коштів, на роботи, необхідні в місті Харкові», - сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес.