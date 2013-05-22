У Києві на Південному мосту буде обмежено рух транспорту
11:51, 22 травня 2013Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні протягом дня ремонтна бригада укладатиме асфальтобетонне покриття на Південному мостовому переході через Дніпро. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київавтошляхміст».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, роботи виконуватимуть на першій смузі руху автотранспорту на верховій стороні мосту в бік Наддніпрянського шосе.
Нормальну роботу руху транспорту на цій ділянці буде відновлено о 06:00 23 травня.
У комунальній корпорації просять водіїв поставитися із розумінням до тимчасових незручностей та планувати свій маршрут з урахуванням обмеження руху.
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