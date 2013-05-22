Світовий банк, ЄБРР і ЄІБ підтвердили плани фінансувати ремонт дороги Київ-Одеса

Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк підтвердили плани з фінансування ремонту дороги Київ-Одеса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час засідання Кабінету Міністрів.

"Розпочато підготовчі роботи з ремонту автомобільної дороги Київ-Одеса. Проведено тендерні процедури, отримано погодження від Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку із залучення коштів", - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що траса Київ - Одеса потребує капітального ремонту.

Тендер на капітальний ремонт цієї автомобільної дороги виграла компанія «Дорожнє будівництво «Альтком», що входить до складу фінансово-промислової групи «Альтком».

Цей проект фінансуватиметься за рахунок коштів кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із зазначених джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства у 2013 році запланований у сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить понад 36 млрд грн.

Усього на фінансування "Укравтодору" в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.