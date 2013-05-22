Азаров про реальність: будівництва доріг не буде, тільки ремонт

Підприємство «Укравтодор» у поточному році має відмовитися від масштабного будівництва нових доріг через необхідність проведення ремонтів доріг, пошкоджених у зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на засіданні Кабінету Міністрів.

«На превеликий жаль, слід визнати, що реальність не залишає нам вибору. «Укравтодор» змушений у поточному році відмовитися від масштабного будівництва нових автомагістралей, які також нам необхідні. До зими необхідно завершити капітальний і поточний ремонт доріг. Лише в цьому разі ми зможемо наступного року почати реалізовувати амбітну програму автодорожнього будівництва», - сказав Азаров.

Він зазначив, що поточної зими зруйновано понад 5 млн кв м доріг і понад 2 млн кв м з них ще не відремонтовано. До того ж він додав, що процес руйнування доріг продовжується.

«У травні шляховики чекають, що ще 400 тисяч кв м покриття вийде з ладу. Тобто процес руйнування об'єктивно продовжується, оскільки продовжується експлуатація доріг з порушенням діючих експлуатаційних норм», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») може бути змушене відмовитися від нових масштабних проектів ремонту доріг загальнодержавного і місцевого значення.

До того ж продовжуватиметься співпраця з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), а також співпраця на умовах державно-приватного партнерства.

Поліпшення якості доріг потребує збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн з 16,9 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розробило проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із зазначених джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році заплановано в сумі 15,9 млрд грн, тоді як потрібно понад 36 млрд грн.

Усього на фінансування "Укравтодору" в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.

Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» у 2012 році здійснило касові витрати на загальну суму 10,139 млрд грн, з яких на дорожні роботи витрачено 6,95 млрд грн, а на оплату фінансових зобов'язань за раніше взятими кредитами - 3,1 млрд грн.