Microsoft представив ігрову консоль нового покоління Xbox

Microsoft Corp представив ринку новий Xbox One, першу ігрову консоль за останні вісім років, покликану притиснути конкурентів на складному ринку, повідомляє Reuters.

Нова приставка стане платформою для запуску продовження культового екшн-серіалу "Halo", продюсером якого виступає Стівен Спілберг, а також першою консоллю, на якій вийде нова частина шутера "Call of Duty" від Activision Blizzard Inc.

Світові продажі Xbox One стартують "пізніше цього року", повідомив глава ігрового підрозділу Microsoft Дон Меттрік на презентації, що проходила в кампусі компанії під Сіетлом. Точні терміни запуску і планована вартість девайса поки невідомі.

Microsoft сподівається, що Xbox третього покоління зможе відвернути споживачів від мобільних розваг, які набирають обертів, розраховуючи зробити консоль центром спілкування в різних соцмережах. Microsoft уникає самого слова "консоль", воліючи визначення "розважальна система".

Новий апарат працює з телебаченням, відповідає на команди, що подаються голосом і жестами, підтримує групові відеоконференції в Skype.

Головними конкурентами Xbox One на ринку комп'ютерних ігор, з оборотом $ 65 мільярдів на рік, стануть Wii U від Nintendo Co і PlayStation 4 від Sony Corp.