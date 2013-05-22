«Укрзалізниця» вводить новий графік руху пасажирських поїздів з 26 травня

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» з 26 травня вводить новий графік руху поїздів на 2013-2014 роки, повідомили УНІАН в прес-центрі «Укрзалізниці».

Графік, як повідомляється, розроблено з урахуванням курсування територією України 291 пари пасажирських поїздів, включаючи 164 пари цілорічних поїздів, 93 пари сезонних рейсів і 34 пари заявочних поїздів, що випускаються за особливим розпорядженням.

Крім того, в новому графіку заплановано 43 пари регіональних поїздів і 790 - приміських, що на 12 пар менше, ніж торік.

Начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр Іванько відзначив, що ціни на квитки в усіх напрямках залишаться на рівні минулого року.

У прес-центрі повідомили, що окрім нічних пасажирських поїздів вводяться нові напрямки швидкісних експресів категорії «Інтерсіті +»: Харків - Сімферополь, Донецьк - Сімферополь, Дніпропетровськ - Сімферополь, Київ - Запоріжжя.

«Із введенням нового графіку руху поїздів «Укрзалізниця» продовжить розвивати напрямки швидкісного сполучення між містами України, надаючи пасажирам право вибирати між денними швидкісними експресами й традиційними нічними поїздами. Зокрема з 27 травня жителі Лівобережжя України - Донецького, Дніпропетровського та Харківського регіонів – зможуть скористатися швидкісними поїздами «Інтерсіті+», щоб доїхати до місця відпочинку в АР Крим», - зазначили в «Укрзалізниці» й наголосили, що нічні поїзди не скасовуються.

В «Укрзалізниці» ще раз нагадали про те, що маршрут експресу «Інтерсіті+» Київ - Дніпропетровськ продовжено до Запоріжжя, а на маршруті Київ – Харків буде введено на постійній основі третю пару швидкісних поїздів, яка раніше призначалася лише на окремі дати.

«Відкрито новий маршрут Інтерсіті Київ-Тернопіль із загальним часом у дорозі – 5 годин 55 хвилин. Реалізація квитків на цьому напрямку перевищує 40%. Продовжать курсувати безпересадочні вагони з Кіровограда до Києва», - звернули увагу в «Укрзалізниці».

До того ж для жителів лівого берега Києва на станції «Дарниця» відкрито зупинки 19 пар поїздів, включаючи швидкісний експрес «Інтерсіті+» Київ-Харків і поїзд №169\170 Київ – Львів - Київ.

«Отже, зі станції «Дарниця» буде організовано сполучення з Кременчуком, Луганськом, Львовом, Маріуполем, Москвою, Мінськом, Одесою, Полтавою, Санкт-Петербургом, Сімферополем, Сумами, Харковом і Шосткою», - підкреслили в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» об'єднує Донецьку, Львівську, Одеську, Південну, Південно-Західну та Придніпровську залізниці, а також підприємства й організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

За даними Державної служби статистики, підприємства залізничного транспорту України в січні-квітні 2013 року скоротили пасажироперевезення, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 0,2% - до 135,8 млн осіб