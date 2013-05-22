Проходження митних процедур скоротили для пасажирів окремих міжнародних поїздів

Технологія проходження митних і прикордонних процедур для деяких поїздів міжнародного сполучення буде змінена, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниці».

«На поїзді 53\54 Київ - Санкт-Петербург митні та прикордонні процедури будуть здійснюватися на ділянці Чернігів - Горностаївка, що буде зручно для пасажирів, а також дозволить прискорити рух поїзда на 45 хвилин. Зі свого боку в поїзді № 6 Київ-Москва формальності будуть проводити за 25 хвилин до відправлення поїзда у вагонах і на платформі вокзалу Київ-Пасажирський», - пояснили в «Укрзалізниці», зазначивши, що без зупинок буде курсування поїзда тільки територією України.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» об'єднує Донецьку, Львівську, Одеську, Південну, Південно-Західну і Придніпровську залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

За даними Державної служби статистики, підприємства залізничного транспорту України в січні-квітні 2013 року скоротили пасажироперевезення, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 0,2% - до 135,8 млн осіб.