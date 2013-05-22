Держадміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на літній період введе 93 додаткові поїзди, з них 75 пар слідуватимуть у Кримському напрямку, повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, завдяки введеним поїздам у Кримському напрямку, з'явиться близько 30 тис. додаткових посадочних місць на добу в один бік.

«На період літніх перевезень для бажаючих відпочити в Криму додатково запропоновано близько 30 тис. місць на добу в один бік. Також сформовано 3 склади спеціальних поїздів для перевезень дітей», - цитує прес-служба відомства слова начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександра Іванька.

Окрім цього, за його словами, для забезпечення комфортніших умов для пасажирів у пунктах продажу квитків на 125 вокзалах України додатково відкрито 141 квиткову касу, зокрема 7 пересувних у Кримському регіоні

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 26 травня вводить новий графік руху поїздів на 2013-2014 роки, згідно з яким, територію України курсуватиме 291 пара пасажирських поїздів, включаючи 164 пари поїздів упродовж року, 93 пари сезонних рейсів і 34 пари заявочних поїздів, що випускаються за особливим розпорядженням.