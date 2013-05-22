Київрада створила наглядову раду комунальної телекомпанії “Київ”
Депутати Київради створили наглядову раду комунального підприємства “Телекомпанія “Київ”, внісши відповідні зміни до статуту підприємства.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 77 зі 101 зареєстрованого в залі депутата.
Також згідно з ухваленим рішенням збільшено статутний капітал телекомпанії на 4 млн грн, і таким чином наразі він становитиме 23 млн грн.
Крім того, у зв’язку з реорганізацією структури КМДА, тепер телекомпанія підпорядкована Департаменту суспільних комунікацій, що створений після реформування Управління преси та інформації, якому раніше підпорядковувалось підприємство.
Згідно з офіційними поясненнями, рішення про створення наглядової ради телеканалу пов’язано з рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 29 травня 2012 року.