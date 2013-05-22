Кагаловський: телеканал ТВі відновить роботу в колишньому складі найближчим часом

Телеканал ТВі відновить роботу в колишньому складі найближчим часом.

Про це сказав власник телеканалу, британський бізнесмен російського походження Костянтин Кагаловський на прес-конференції в УНІАН на тему "Як вкрали ТBi: нові подробиці рейдерського захоплення телеканалу за матеріалами розслідування кримінальних справ у Великій Британії та Україні».

«Я не хочу називати конкретні терміни, але не думаю, що чекатиму два місяці. Суди - само собою, але канал почне мовити набагато раніше», - сказав він.

Кагаловський нагадав, що за його позовом Високий суд Великої Британії заборонив компанії Balmore Invest Limited проводити будь-які операції, передавати третім особам, номінальному утримувачу, агенту, закладати акції компанії «МедіаІнфо» (власник телеканалу ТВi).

«23 квітня, того ж дня, коли було здійснено рейдерське захоплення каналу, Альтман передав активи компанії Balmore ще 5 англійським компаніям», - сказав Кагаловський, додавши, що суд виніс ухвалу заморозити активи цих компаній, власником яких є Альтман, а директором однієї з них - Рейчел Еріксон.

За словами Кагаловського, Еріксон «прислала до Англії листа, в якому вона пише, що в неї вкрали паспорт, вона в очі не бачила компанію Balmore та її дочірніх компаній і ніяких документів, пов'язаних із компанією, не підписувала».

Кагаловський також повідомив, що правоохоронні органи Великої Британії порушили дві кримінальні справи проти компанії Balmore Invest Limited і бізнесмена Альтмана, який претендує на володіння телеканалом. "Справу порушено за моєю заявою й компанії Wilcox Ventures LTD проти Альтмана, проти Рейчел Еріксон і компанії Balmore", - сказав Кагаловський.

Він також представив підроблені, за його словами, документи, за допомогою яких було здійснено «операцію із захоплення каналу». «19 квітня в МЗС Великої Британії було зареєстровано два документи, один із яких є довіреністю на ім'я Альтмана, а другий - протокол компанії Wilcox, який дозволяє їм продати 84% невідомо кому. Відповідально вам заявляю, що, як показало розслідування, ці документи підроблені», - сказав Кагаловський.

Як повідомляв УНІАН, у квітні на ТВі виник корпоративний конфлікт у зв'язку з оголошенням про зміну власника телеканалу.

23 квітня на офіційному сайті ТВі з'явилося повідомлення про призначення гендиректором телеканалу Артема Шевченка, який змінив попереднього керівника Наталію Катеринчук.

Також, відповідно до повідомлення, новим інвестором каналу став американський бізнесмен Олександр Альтман.

Водночас Катеринчук спростувала інформацію про зміну керівництва каналу, а власник ТВі Кагаловський заявив про рейдерське захоплення каналу «за допомогою силових структур». Він також спростував відомості про продаж каналу й звинуватив Альтмана в підробці довіреності його компанії. Журналістів телеканалу про ці зміни офіційно не інформували.

На знак протесту частина журналістів телеканалу ТВі оголосили страйк, а пізніше ухвалили рішення піти з каналу.

Кагаловський вирішив передати журналістам, які звільнилися з телеканалу ТВі через корпоративний конфлікт, контрольний пакет своїх акцій у всіх компаніях, які входять до структури каналу.