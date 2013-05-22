В'їзд вантажних автомобілів до Києва обмежено

Київрада обмежила в’їзд вантажних автомобілів з масою понад 4,5 тонни в межі міста Києва з 7.00 до 20.00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні.

Проект рішення, підготовлений та внесений фракцією “УДАР”, був підтриманий 79 з 97 зареєстрованих в залі депутатів. Водночас в рішенні зазначено, що буде забезпечена можливість в’їзду автомобілів, які здійснюють перевезення вантажів у міжнародному сполученні з 10.00 до 17.00 при наявності у водіїв міжнародної автомобільної накладної “CMR” або книжки міжнародних дорожніх перевезень та обладнання автопоїздів знаком “TIR”. Також в рішенні зазначається, що рух транзитних вантажних автомобілів територією столиці буде дозволено з 20.00 до 7.00 лише по проспекту Миколи Бажана, Південному мостовому переходу через річку Дніпро, Столичному шосе, вулиці Академіка Заболотного, Одеській площі, Великій кільцевій дорозі, проспекту Академіка Палладіна, вулиці Міській, Гостомельському шосе, Новій дорозі, проспекту Мінському, площі Шевченка, вулиці Полярній, вулиці Богатирській, Тульській площі, проспекті Московському, проспекту Генерала Ватутіна, площі Керченській, вулиці Братиславській, проспекту Броварському. Депутати обмежили також в’їзд у центральну частину міста в межах: Повітрофлотський шляхопровід — вулиця В’ячеслава Чорновола — вулиця Глибочицька — вулиця Верхній (Нижній) Вал — вулиця Набережно-Хрещатицька — Набережне шосе — бульвар Дружби Народів — площа Московська — проспект Червонозоряний — проспект Повітрофлотський — Повітрофлотський шляхопровід. Обмеження стосується вантажних автомобілів з масою понад 4,5 тонни, а також тракторів, самохідних машин і механізмів (крім оперативних та спеціальних транспортних засобів).

Рішення ухвалено з метою поліпшення екологічного стану Києва, поліпшення організації дорожнього руху та підвищення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі столиці.