Придніпровська залізниця за 4 місяці відремонтувала 157,5 км колій

Придніпровська залізниця (ПЗ) за 4 місяці цього року відремонтувала різними видами ремонту 157,5 км залізничних колій.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, загальна вартість виконаних робіт становила 58,6 млн грн.

Зокрема, за цей період підприємство модернізувало 38,4 км колій (напрямок Лозова-Сімферополь), капітально відремонтовано 14,5 км. Середній ремонт виконано на ділянках загальною довжиною 91,5 км, комплексно-оздоровчий - на 13,1 км колій (напрямки Лозова-Сімферополь, П'ятихатки-Чаплине, Джанкой-Керч).

За даними ПЗ, крім того, відремонтовані 64 комплекти стрілкових переведень, замінено новими на залізобетонних брусах 5 комплектів стрілкових переведень (напрямки Лозова-Сімферополь, П'ятихатки-Кривий Ріг, П'ятихатки-Чаплине).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.