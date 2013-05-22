Антимонопольний комітет вважає обґрунтованим подорожчання проїзду в харківському метро

Антимонопольний комітет вважає економічно обґрунтованим підвищення тарифів на проїзд у харківському метрополітені.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на начальника Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Анатолія Косолапова.

За його словами, собівартість проїзду в харківському метро становить зараз близько 3 грн.

Косолапов зауважив, що підвищення тарифів зумовлено цілою низкою причин. Зокрема, на сьогоднішній день зношеність рухомого складу та обладнання метрополітену перевищує 85%. Рентабельність перевезень одного пасажира в метрополітені становить 4%, в трамваї і тролейбусі - 5%. Також за останні два роки приблизно на 50% збільшилися витрати підприємств на електроенергію у зв'язку з підвищенням її вартості.

«Навіть найменший прибуток, що буде отриманий у разі підвищенні тарифів, зможе допомогти поліпшити стан і якість обслуговування харківського метро», - зазначив Косолапов.

Як повідомляв УНІАН, КП «Харківський метрополітен» звернулося до Харківської міської ради з проханням підняти тариф на проїзд до 3 грн. Сьогодні, 22 травня, Харківський міський голова Геннадій Кернес на брифінгу після засідання сесії міськради заявив, що питання підвищення тарифів на проїзд у харківському електротранспорті сьогодні буде вирішене на засіданні виконкому міської ради.

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