Крюківський вагонзавод переніс випуск електрички та дизель-потяга на наступний рік

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) переніс початок випуску електрички та дизель-потяга з 2013 на 2014 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова правління підприємства Євген Хворост.

За його словами, підприємство сьогодні активно займається погодженням документації на нові види продукції.

«Зараз займаємося документацією на електрички і на дизель-потяг. Їх можна реально буде побачити в 2014 році. Не встигаємо цього року випустити», - сказав Хворост.

Нагадаємо, раніше голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько заявляв, що Крюківський вагонобудівний завод має намір випустити перший дизель-потяг наприкінці 2013 року. Він тоді розповів, що в новому дизель-потязі силова установка буде вмонтована під днище вагона.

Дизель-потяг використовується як рухомий склад для пасажирських перевезень у приміському, міжобласному, місцевому сполученні на неелектрифікованих, а також частково електрифікованих лініях, у швидкісному міжміському сполученні, а також як службовий (ремонтний, колієвимірювальний тощо) транспорт.

Як повідомляв УНІАН, в 2013 році завод планує зменшити випуск вантажних вагонів на 27%, або на 3 тис. шт. порівняно з 2012 роком - до 8 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється до понад 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% - до 11005 шт, а пасажирських - в 2,5 разу - до 69 штук.