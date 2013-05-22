Україна зацікавлена ​​в знятті бар'єрів і штучних обмежень, що перешкоджають здійсненню автомобільних перевезень між двома країнами, зазначив Міністр інфраструктури України Володимир Козак під час зустрічі з Міністром транспорту та зв'язку Туреччини Біналі Йїлдиримом в рамках Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, Козак зазначив, що українською стороною розроблено проект угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про лібералізацію вантажних перевезень.

Водночас міністр інфраструктури України запропонував турецькому колезі здійснити низку спільних заходів щодо раціонального використання транзитного потенціалу обох країн та диверсифікації вантажних перевезень.

"Зараз можливості діючої залізнично-поромної переправи і поромних ліній не використовуються повною мірою. Таким чином, країни мають значний потенціал для збільшення обсягів комбінованих і контейнерних перевезень", - цитує прес-служба міністра, який наголосив, що вирішити ці питання допоможе приєднання турецької залізниці в реалізації проектів потягів «Вікінг» та «Зубр», а також участь Туреччини у створенні нового міжнародного транспортного коридору між Балтійським і Чорним морем.

Як повідомляв УНІАН, міністерство інфраструктури України спільно з Державною адміністрацією залізничного транспорту («Укрзалізницею») має намір активізувати розвиток мультимодальних перевезень (перевезень вантажів різними видами транспорту в рамках одного контракту) із залученням нових учасників виконання перевезень у напрямку Чорне море - Балтика, а також з Китаю до Західної Європи.

Довідка УНІАН. В експериментальному режимі залізнично-поромне сполучення між Україною і Туреччиною діє з 2004 року через порти Іллічівськ-Деріндже.