У Харкові подорожчає проїзд у метро, тролейбусах і трамваях

У Харкові виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи на проїзд у метро, тролейбусах і трамваях.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Згідно з рішенням, вартість проїзду в метро буде збільшена з 2 грн до 3 грн, у наземному електротранспорті (трамваях і тролейбусах) - з 1,5 грн до 2 грн.

«Підставою для такого кроку стало подорожчання енергоносіїв, зростання мінімальної зарплати і необхідність ремонту рухомого складу для безпечної роботи міського електротранспорту», - пояснили у прес-службі міськради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, начальник Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Анатолій Косолапов заявив, що АМКУ вважає економічно обґрунтованим підвищення тарифу на проїзд у харківському міському електричному транспорті.

У свою чергу на брифінгу після сесії міськради Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що для підвищення тарифу вже є всі дозвільні документи. Рішення набуде чинності відразу після опублікування в офіційних виданнях.