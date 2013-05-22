Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку в Україні скоротилося до 11,9 млн

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку в Україні в першому кварталі 2013 року скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1,8%, або майже на 100 тис., і становила 11,911 млн осіб.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Водночас, згідно з даними Держстату, порівняно з четвертим кварталом 2012 року в Україні кількість абонентів зросла на 170 тис.

Станом на 1 квітня ц.р. а Україні налічувалося 10,411 млн. абонентів фіксованого міського телефонного зв'язку (порівняно з І кварталом 2012 р. знизилося на 150 тис., а порівняно з IV кварталом 2012 р. зросло майже на 200 тис.), з них 8,497 млн домашніх телефонів (порівняно з І кварталом 2012 р. падіння більш ніж на 180 тис., а порівняно з IV кварталом 2012 р. зростання на 134 тис.).

Кількість абонентів фіксованого сільського телефонного зв'язку в Україні в першому кварталі 2013 року знизилася порівняно з першим кварталом 2012 року на 68 тис. (порівняно з IV кварталом 2012 року падіння на 21 тис.) і становила 1,5 млн, з них кількість домашніх телефонів становила 1,369 млн (падіння на 65 тис. порівняно з І кварталом 2012 р. і на 19 тис. - порівняно з IV кварталом 2012 р.).

Кількість таксофонів фіксованого телефонного зв'язку в Україні в першому кварталі 2013 року знизилася порівняно з першим кварталом 2012 року майже удвічі – з 18 тис. до 9,4 тис. У сільській місцевості сьогодні налічується 231 таксофон (у першому кварталі 2012 року було 512).

Як повідомляв УНІАН, останні кілька років фіксований телефонний зв'язок в Україні демонструє стійку тенденцію скорочення абонентської бази, основними чинниками чого є розповсюдження і доступність мобільного зв'язку, а також підвищення в останні два роки тарифів на послуги фіксованого телефонного зв'язку.