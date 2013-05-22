Наглядова рада Київського річкового порту змінила в.о. голови правління

Наглядова рада Київського річкового порту призначила тимчасового виконувача обов'язків голови правління Володимира Діюна, який раніше обіймав посаду головного гідротехніка компанії "Кіевпорт".

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Валерій Біктагіров, який раніше обіймав посаду виконувача обов'язків голови правління, звільнений із займаної посади рішенням наглядової ради від 21 травня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України оштрафував компанію «Київський річковий порт» на 2,2 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку надання спеціалізованих послуг порту. На думку АМКУ, створена портом «Столична судноплавна компанія» перешкоджала доступу на ринок перевезення пасажирів річковим транспортом.

Довідка УНІАН. Київський річковий порт спеціалізується на перевезеннях пасажирів водним транспортом, а також на розробці гравійних і піщаних кар'єрів.